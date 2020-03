Kommunalwahl 2020: Die Euroherz-Region wählt morgen

Wegen des Corona-Virus fallen Veranstaltungen in der Euroherz-Region aus. Ein wichtiger Termin steht aber: Die Kommunalwahl morgen.

Rund 170 000 Wahlberechtigte in Hochfranken sind morgen an die Urnen gerufen. Wegen des Corona-Virus kann jeder seinen eigenen Stift mitbringen. Große Veränderungen gibt es im Fichtelgebirge. Sowohl im Landkreis als auch in der Stadt Wunsiedel setzen sich der bisherige Landrat und Bürgermeister zur Ruhe. In Hof treten gleich fünf Kandidaten gegen Oberbürgermeister Harald Fichtner an. Der Hofer Landrat Oliver Bär hat zwei Gegenkandidaten. Auch in vielen anderen Kommunen in den Landkreisen Hof und Wunsiedel entscheiden die Einwohner über neue Bürgermeister und die künftige Zusammensetzung des Stadt- oder Gemeinderates. Wer das Rennen macht, erfahrt ihr bei Radio Euroherz – wir berichten in einem Wahl spezial live ab 18 Uhr.