Kommunales Kino Selb: Arbeiten fast fertig, nur Lüftungszentrale fehlt

In Selb wird gerade ordentlich gebaut. In der jüngsten Stadtratssitzung ist es um den Sachstand von gleich mehreren Bauprojekten gegangen. So geht’s am Outlet Center und am Bürgerpark-Gelände wieder voran. Auch zum Kommunalen Kino Selb gibt’s ein Update: Die Arbeiten sind soweit alle beendet. Was jetzt noch fehlt, ist die Lüftungszentrale für das Dachgeschoss. Da gibt’s aktuell aber Lieferverzögerungen, erklärt Oberbürgermeister Uli Pötzsch gegenüber Radio Euroherz. Wegen der Verzögerung lässt sich aktuell nicht sagen, wann der Umbau des Kommunalen Kinos Selb abgeschlossen sein wird. Die Stadt rechnet damit, dass die Lüftungsanlage im Frühjahr 2023 eingebaut werden kann.