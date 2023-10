Kommunales Gesundheitsmanagement stärken: Infoveranstaltung heute in Marktredwitz

Der Ärzte- und Fachkräftemangel ist besonders bei uns auf dem Land oft Thema. In Marktredwitz soll das Thema Gesundheit deshalb künftig eine noch größere Rolle spielen. Im Juli dieses Jahres hat die Stadt deshalb das Projekt „GREAT PLACE TO LIVE“ gestartet. Ziel ist es, das kommunale Gesundheitsmanagement zu stärken und weiter auszubauen. Daran sollen auch die Menschen in Marktredwitz aktiv mitwirken. Eure Ideen dafür könnt ihr am Abend bei einer Infoveranstaltung in der Stadthalle Marktredwitz einbringen. Die startet um 19 Uhr. Dabei bekommt ihr auch alle Infos zum Projekt und den beteiligten Akteuren.