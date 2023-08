Kommunales Gesundheitsmanagement in Marktredwitz: Nächste Schritte im Ferienausschuss vorgestellt

Die Stadt Marktredwitz will das Thema Gesundheit in Zukunft stärker in den Vordergrund stellen. Dafür gibt es jetzt das Projekt „Kommunales Gesundheitsmanagement“. Es geht um den Aufbau und die Weiterentwicklung gesundheitsförderlicher und nachhaltiger Strukturen. Im Ferienausschuss wurde das Projekt jetzt nochmal genauer vorgestellt. Dabei ging es auch um die nächsten Schritte. Ab September geht es los mit der Analyse der bestehenden Strukturen. Für Oktober ist eine Informationsveranstaltung für die Bürger geplant. Die Stadt will sie nämlich regelmäßig über die Fortschritte in Kenntnis setzen. Die Bürger können aber auch selbst mitmachen. Sie können sich im Dezember dann auch als kommunale Gesundheitslotsen ausbilden lassen und dadurch ihre eigenen Ideen einbringen.