Kommt ein Schülerticket? Hofer Landbus im Kreisausschuss (MO)

Züge, die nicht pünktlich oder gar nicht fahren, Verbindungen, die aus dem Fahrplan verschwinden. Am Öffentlichen Nahverkehr hat es in der Vergangenheit genügend Kritik gegeben. Die Kommunen versuchen deshalb die Situation zu verbessern. Der Kreisausschuss des Landkreises Hof beschäftigt sich in seiner heutigen Sitzung mit diesem Thema. Im Mittelpunkt steht auch der Hofer Landbus, der seit kurzem auch im Frankenwald unterwegs ist. Landrat Oliver Bär zieht eine erste Bilanz:

Thema im Kreisausschuss ist auch ein Antrag der Grünen. Sie fordern ein ermäßigtes Schülerticket für den Hofer Landbus.