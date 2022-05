Kolumbien wählt neuen Präsidenten: Linkskandidat ist Favorit

Seit 2016 ist Österreichs Bundespräsident Van der Bellen im Amt. Nun will er noch einmal kandidieren. Einen Gegenkandidaten will nur (…)

In Down Under wird gewählt. Wer kann das Rennen für sich entscheiden: der Premierminister Scott Morrison oder sein Herausforderer (…)

Wahl in Australien: Oktopus-Orakel sagt Gewinner voraus

In Down Under steht die Parlamentswahl an und wenn man dem Oktopus-Orakel Glommy aus dem Sea Life Sydney Aquarium Glauben schenkt, dann (…)