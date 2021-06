Erneut haben unbekannte Täter eine Baustelle in der Kolpingshöhe in Hof aufgesucht. Dort haben sie am Wochenende einen Baucontainer aufgebrochen und Werkzeugmaschinen im Wert von wenigen Tausend Euro mitgehen lassen, schreibt die Polizei.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Kripo Hof melden – es geht dabei auch um auffällige Fahrzeuge. Passiert ist das zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen.