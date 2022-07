Zwei Motorradfahrer sind in Unterfranken kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben. Die beiden Männer waren am Sonntag nahe Burgpreppach (Landkreis Haßberge) unterwegs und aus ungeklärtem Grund ineinander gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Ein 51-Jähriger ist einer Gruppe von sieben Motorradfahrern entgegengekommen. Er prallte frontal in das Fahrzeug eines 68-Jährigen, der in der Mitte der Formation fuhr. Bei dem Aufprall wurden die beiden Männer von ihren Maschinen geschleudert.