Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einer abbiegenden Autofahrerin in Regensburg gestorben. Die 30-Jährige war mit ihrem Wagen am Donnerstag gegen Mittag nach links in die Einfahrt des Universitätsklinikums eingebogen, als ihr Wagen mit dem entgegenkommenden 59-Jährigen kollidierte. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Motorradfahrer durch den Unfall schwere Verletzungen und starb wenig später im Krankenhaus.