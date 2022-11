Kollision in Plauen: Zwei Kinder und zwei Erwachsene schwer verletzt

Schrecklicher Unfall am Abend (MI) in Plauen: Auf der B173 sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass das Heck eines Skoda Kombi komplett abgerissen wurde. Dessen Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des anderen Autos und seine beiden Kinder wurden ebenfalls schwer verletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Am Unfallort soll ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern gelten. Ob eines der Fahrzeuge zu schnell war, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen, heißt es beim Nachrichtenportal NEWS5.