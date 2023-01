Kollision im Gegenverkehr: 51-jähriger Autofahrer stirbt

Bei einer Frontalkollision im Gegenverkehr ist ein 51 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Dingolfing-Landau ums Leben gekommen. Er sei am Donnerstag auf der Kreisstraße von Gottfriedingerschwaige kommend in Richtung Frichlkofen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Der Notarzt konnte an der Unfallstelle dann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die beiden Insassen des anderen Wagens, ein 36-Jähriger sowie seine 26-jährige Beifahrerin, blieben unverletzt. Sie wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß.