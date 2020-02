Kohnen: CDU muss nach Thüringen Konsequenzen ziehen

Vilshofen (dpa/lby) – Nach dem Wahl-Eklat in Thüringen hat die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen die CDU scharf kritisiert. «Den Mitgliedern der CDU, und nicht nur in Thüringen, rufe ich zu: Besinnt euch, verdammt nochmal! Ihr könnt zwar den von euch begangenen Tabubruch nicht ungeschehen machen, aber die Konsequenzen endlich ziehen», sagte sie beim politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Vilshofen. «Die Zeit für Machtspielchen mit Faschisten ist vorbei in diesem Land.»

Nach der Landtagswahl in Thüringen hatte sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Das löste bundesweit und parteiübergreifend einen Sturm der Entrüstung aus.

Vor rund 500 Teilnehmern mahnte Kohnen die Sozialdemokraten, standhaft zu bleiben. «Wir müssen die Populisten, Rechtsextremen, Rassisten und Nazis in unserem Land nicht nur bekämpfen, sondern zeigen, dass unsere Demokratie stark ist. Aus unserer Geschichte heraus wissen wir, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden niemals zurückweichen», sagte sie unter starkem Applaus.