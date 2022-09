„Kofferübergabe“: Neue Clowns am Sana-Klinikum in Hof

Blonde Zöpfe, rote Nase, breites Grinsen – Klinikclowns sollen am Sana Klinikum in Hof Kinder zum Lachen bringen. Der langjährige Klinikclown Charly ist vor knapp einem Jahr kürzer getreten. Nachfolger waren Studentin Alisa Buchbinder alias Clowndame Luzi und ihr Studienkollege Max Voigt. Aus beruflichen Gründen hat Alisa Buchbinder ihr Ehrenamt jetzt an vier Studentinnen der Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik weitergeben. Karl Toenges alias Charly war vor einem Jahr auf die Idee gekommen, nach Klinik-Clowns in Reihen der Hochschule zu suchen. Daraus ist ein Teilprojekt des Oberkurses entstanden. In Clownworkshops können die angehenden Erzieherinnen und Erzieher nun eine neue Zielgruppe kennenlernen und sich in einem unbekannten Arbeitsfeld erproben.