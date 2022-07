Köstner Stahlzentrum in Plauen: Unternehmen feiert 20-jähriges Bestehen

Aktuell hören wir nur, wie Unternehmen mit den steigenden Energiepreisen kämpfen. Es gibt aber auch Firmen, die einen Grund zum Feiern haben. Das Köstner Stahlzentrum in Plauen hat vor Kurzem sein 20. Jubiläum gefeiert und in diesem Zusammenhang auf die Unternehmensgeschichte zurückgeblickt. Bis auf die Jahre 2008 und 2009 konnte das Stahlzentrum seine Umsätze jährlich steigern. Darüber hinaus haben sich die Verantwortlichen um den Bereich Nachhaltigkeit bemüht. Mehrere Photovoltaikanlagen versorgen das Unternehmen mit grünem Strom. Es gibt außerdem sechs Parkplätze für Elektromobilität. Dort können Mitarbeiter ihre E-Autos oder E-Bikes aufladen. Eine Schwierigkeit sieht das Köstner Stahlzentrum allerdings bei der Mitarbeiter-Gewinnung. Die Niederlassung müsse sich gegen einige Automobilzulieferer in unmittelbarer Nähe durchsetzen.