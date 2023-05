Königin Silvia ist jetzt Ehrenbürgerin von Heidelberg

Mit einigen Familienmitgliedern und Freunden war Königin Silvia von Schweden am Freitag in Heidelberg.

Königin Silvia von Schweden (79) hat am Freitag die Ehrenbürgerwürde der Stadt Heidelberg erhalten. «Es ist mir eine große Freude und Ehre von meiner Geburtsstadt Heidelberg auf diese Weise geehrt zu werden», sagte sie bei einem Festakt im Rathaus. Sie habe ihr Herz an die Stadt verloren. Regelmäßig komme sie auch inkognito nach Heidelberg.

Das könnte Sie auch interessieren

Céline Dion sagt Europa-Termine ihrer Welttour ab

Die Kanadierin hatte sich für dieses und nächstes Jahr mit 20 Konzerten angekündigt. Doch daraus wird nichts. Sie ist krank und kann (…)

Krankheit: Céline Dion sagt Europa-Termine ihrer Tour ab

Die kanadische Sängerin Céline Dion (55) hat aus gesundheitlichen Gründen alle Termine ihrer «Courage World (…)

Atze Schröder: «Ich bin einfach schlauer geworden»

Er sagt, er habe sich in den letzten Jahren verändert - zum Besseren. Was geblieben ist: Er will die Leute zum Lachen bringen. Doch (…)

Loreen: Vielleicht sollte man Kraftwerk zum ESC schicken

In Liverpool hat Deutschland wieder einmal den letzten Platz belegt. ESC-Gewinnerin Loreen hat da einen ganz besonderen Tipp. (…)

Prinz Edward bedankt sich für Versöhnungsarbeit

Royale Reise in die deutsch-britische Geschichte: In Potsdam besucht Prinz Edward zum Abschluss seines Besuches in Deutschland das Haus (…)

Royaler Besuch: Prinz Edward in Berlin

Als Teil der britischen Royal Family war Prinz Edward bislang eher unbekannt. Nun gewinnt er zunehmend an Profil. In Berlin tritt er in (…)