König oder von Waldenfels? CSU bestimmt heute Landtagskandidaten für das Hofer Land

Klaus Adelt und Alexander König. Das waren jahrelang die Landtagsabgeordneten im Hofer Land. Doch wer tritt nächstes Jahr an?

Daniel Schreiner übernimmt die Nachfolge von Klaus Adelt als SPD-Landtagskandidat für das Hofer Land. Das ist schon länger klar.

Der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König will eigentlich nochmal kandidieren, doch ob er es wird ist nicht sicher. Denn es gibt einen zweiten Bewerber: Kristan von Waldenfels, derzeit Bürgermeister von Lichtenberg. Wer geht also für die CSU im Hofer Land bei der Landtagswahl ins Rennen? Alexander König oder Kristan von Waldenfels? Die Frage soll sich heute klären. Am Abend findet dazu die CSU-Delegiertenversammlung statt.