König fordert: Oberfränkische Lehrer in Oberfranken halten

Immer wieder werden verheiratete Lehrer aus Oberfranken in andere Regierungsbezirke versetzt. Der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König richtet sich deshalb mit einem Brandbrief an den Kultusminister Michael Piazolo und fordert, verheiratete Lehrer aus Oberfranken auch in Oberfranken einzusetzen. So hätten sich laut König viele Junglehrer verzweifelt an ihn gewandt, weil sie nach dem Abschluss ihrer Ausbildung nicht in ihrer Heimat bleiben können. Außerdem sei das Kultusministerium im neuen Schuljahr offenbar nicht bereit, betroffenen Lehrkräften Angestelltenverträge mit Stundenkontingenten in Aussicht zu stellen. König bezweifelt in seinem Brief, dass das Kultusministerium den Lehrerbedarf fair und gerecht berechne. So würden die unterschiedlichen Schulstrukturen in den Berechnungsmodellen nicht berücksichtigt.