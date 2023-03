Köln und Straubing siegen beim DEL-Playoff-Auftakt

Die Straubing Tigers sind mit einem hart umkämpften 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg in die Playoffs der Deutschen (…)

Münchens Stürmer Ehliz vor Playoffs: «Können nur verlieren»

Am Mittwoch startet der EHC München in die Eishockey-Playoffs. Stürmer Yasin Ehliz will seine Form bestätigen. (…)