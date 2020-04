Offingen (dpa/lby) – Zwei geköpfte Kaninchen hat eine Frau auf ihrem Grundstück in Schwaben gefunden. Ein Unbekannter habe die (…)

Geköpfte Kaninchen in Schwaben gefunden

Zusamaltheim (dpa/lby) – Mit einem selbstgebauten Speer aus Bambus haben zwei Männer in Schwaben Fische aus einem Teich geholt. (…)

Benningen (dpa/lby) – Kratzer, Faustschlag, Platzwunde am Kopf – das ist das Ergebnis eines Streits zweier Brüder in (…)

Luchs im Allgäu fotografiert

Augsburg (dpa/lby) – Ein Luchs ist im Oberallgäu in eine Fotofalle getappt. Wie das Landesamt für Umwelt am Mittwoch in Augsburg (…)