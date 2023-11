Koalitionsvertrag: Grüne aus Oberfranken kritisieren Ambitionslosigkeit

Die Koalition aus CSU und Freien Wählern steht, und Markus Söder ist nun auch für eine weitere Legislaturperiode Bayerns Ministerpräsident. Die oberfränkischen Grünen-Landtagsabgeordneten Ursula Sowa und Tim Pargent haben sich den Koalitionsvertrag näher angesehen, und sind enttäuscht. Während München 14 Mal vorkommt, wird Oberfranken nur einmal erwähnt. Sie kritisieren die Inhaltsleere und die Ambitionslosigkeit. Die Staatsregierung wiederhole nur, was schon beschlossen ist. Es geht um den Aufbau eines Medizincampus in Oberfranken, den Bau der JVA in Marktredwitz und die Sanierung des Bayreuther Festspielhauses. Die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten sind enttäuscht, dass mutige und innovative Ideen für unsere Region fehlen.