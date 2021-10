Koalitionsverhandlungen: Was könnten sie der Region bringen?

Heute beginnen die Weichenstellungen für unsere neue Bundesregierung. In Berlin kommen Vertreter von SPD, FDP und Grünen zusammen, um über eine Ampel-Koalition zu verhandeln. Frisch in den Bundestag gewählt ist auch der hochfränkische SPD-Abgeordnete Jörg Nürnberger. Er hofft, dass für die Region zwei Punkte Einzug in den Koalitionsvertrag finden.

Jeweils sechs Vertreter jeder Partei werden sich am Nachmittag mit den Leitern der festgelegten Arbeitsgruppen treffen. Diese 22 Arbeitsgruppen werden in den kommenden Wochen die Details des Koalitionsvertrags aushandeln.