Knobloch: Benedikts Rolle in Kirchengeschichte einzigartig

Der gestorbene Papst Benedikt XVI. nimmt aus Sicht von Charlotte Knobloch einen besonderen Platz in der Kirchengeschichte ein. «Die Rolle von Papst Benedikt in der modernen Kirchengeschichte war einzigartig, sein Wirken besonders in Bayern profund. Seine Spuren werden lange erkennbar sein, und er selbst wird unvergessen bleiben», sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern am Samstag. Benedikts Rücktritt als Pontifex im Jahr 2013 würdigte sie als «Schritt, dem man in seiner historischen Tragweite Anerkennung zollen muss».

Er habe «nicht nur diese Kirche entscheidend geprägt, sondern auch einen intensiven Austausch mit Vertretern der jüdischen Gemeinschaft gepflegt», sagte Knobloch über den früheren Kardinal Joseph Ratzinger. «Als Mensch von Geist und Wort war ihm wichtig, dass dieser Dialog nicht nur um des Dialoges willen geführt wurde – er musste Inhalt und Zweck haben.»

Nicht in allen Belangen habe man dieselbe Sprache gesprochen, sagte die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. «Manche Fragen blieben offen. Dennoch: Der Respekt, mit dem Joseph Ratzinger und später Benedikt XVI. den Menschen gegenübertrat, war stets zu spüren.»