Knie-OP bei Augsburgs Angreifer Demirović

Angreifer Ermedin Demirović vom FC Augsburg ist am Knie operiert worden. Der 25-Jährige habe im Saisonendspurt über entsprechende Beschwerden geklagt und sich deshalb dem Eingriff am Außenmeniskus unterzogen, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Die OP sei gut verlaufen, sodass der Stürmer schon mit dem Rehaprogramm starten konnte. Die bevorstehenden Länderspiele mit Bosnien-Herzegowina in Portugal (17. Juni) sowie gegen Luxemburg (20. Juni) wird Demirović aber verpassen.