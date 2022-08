Knapp 600 000 Euro Förderung: Weisbachsches Haus Plauen wird zu Textilzentrum umgebaut

Die Stadt Plauen ist auch als Spitzenstadt bekannt. Weil die Stadt so untrennbar mit der Stickerei verbunden ist, soll die Geschichte der Spitze in einem eigenen Zentrum dargestellt werden. Plauen lässt daher das Weisbachsche Haus zum Textilzentrum umbauen. Dafür erhält die Stadt einen Förderbescheid in Höhe von knapp 600 Tausend Euro. Das haben Plauens Bürgermeister Tobias Kämpf sowie Bundestags-Vizepräsidentin Yvonne Magwas heute bei einem Pressetermin mitgeteilt. Konkret sollen die Fördergelder zur Erstausstattung des Textilzentrums eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Ausstellungsmöbel, aber auch ein Audio-Guide-System. Die Bauarbeiten am Weisbachschen Haus sollen voraussichtlich im Juni des kommenden Jahres abgeschlossen sein.