Knapp 12.000 Bahntickets illegal gekauft: Hohe Haftstrafen

Sie haben mit geklauten Kreditkartendaten eine Unmenge an Bahntickets gekauft und im Internet teurer weiterverkauft: Das Landgericht Traunstein hat mehrere Mitglieder einer Betrügerbande zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte, der die Vorwürfe nicht zugab, wurde zu sieben Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch mit. Eine Sprecherin des Landgerichts Traunstein bestätigte die Urteile, die bereits im Juni fielen.

Die Große Strafkammer ordnete neben der Haftstrafe noch die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 250.000 Euro bei dem 25 Jahre alten Drahtzieher der Bande an. Drei weitere Angeklagte räumten den Angaben zufolge eine Beteiligung an den Straftaten ein und wurden zu Freiheitsstrafen von drei Jahren und acht Monaten, drei Jahren und sieben Monaten sowie zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt sowie zu einem Wertersatz in Höhe von 150.000 Euro.

Zwischen Oktober 2020 und Dezember 2021 hatte die Bundespolizei gegen die Gruppe von Computerbetrügern im Alter zwischen 24 und 36 Jahren ermittelt. Ihnen wurde vorgeworfen, von 2018 bis 2021 mit Hilfe widerrechtlich erlangter Kreditkartendaten bei der Deutschen Bahn Online-Tickets betrügerisch gebucht und dann mit hohen Gewinnen weiter verkauft zu haben. Bei der Verhandlung vor dem Landgericht Traunstein ging es um 11 977 Tickets und einen Vermögensschaden von weit über 400.000 Euro.

Ein weiterer Mittäter war bereits im Mai in einem getrennten Gerichtsverfahren zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.