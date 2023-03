In Heinersberg in Rehau könnte bald eine große Photovoltaik-Fläche entstehen. Derzeit befindet sich das Projekt in der Bauleitplanung, also in der Planungsphase. In der Stadtratssitzung am Abend ging es dabei vor allem um Anregungen, zum Beispiel von Behörden und betroffenen Unternehmen. Bürgermeister Michael Abraham:

Die Anlage ist nicht städtisch sondern privat. Aber natürlich speise sie ins öffentliche Netz ein, so Abraham.