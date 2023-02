Klostertor in Hof: Neue Info-Tafel erinnert an ehemalige Klöster

Wo heute die Geschäftsstelle der Diakonie Hochfranken und ein Pflegeheim in Hof sind, waren früher zwei Klöster. Ein Café an dieser Stelle dient Besuchern heute noch als Ort zum Verweilen. Um auch an die Geschichte der Klöster der Klarissen und Franziskaner zu erinnern, gibt es nun eine neue Infotafel. Die Tafel zeigt durch seine spezielle Falt- und Klebetechnik je nach Blickwinkel Franz oder Klara von Assisi. Weitere Info-Tafeln über die Geschichte der beiden Klöster finden die Hofer am sogenannten „Ort der Stille“ neben dem jetzigen Seniorenheim am Klostertor 2.