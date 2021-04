Klirren und Grollen: Die Erbe bebt wieder

Falls bei euch heute Nacht und am frühen Morgen die Gläser geklirrt haben oder ihr ein leichtes Wackeln oder Grollen gespürt habt, dann habt ihr euch das nicht nur eingebildet: Seit einigen Tagen bebt die Erde hier in der Region immer wieder leicht; ausgehend von Tschechien ist das vor allem im Vogtland spürbar, aber auch im bayerischen Teil der Euroherz-Region. Die höchste Magnitude lag am frühen Morgen bei 2,9 – am Wochenende gings sogar über 3. Das sind sogenannte Schwarmbeben und die sind harmlos – erst bei weitaus höheren Werten können Erdbeben hier gefährlich werden.