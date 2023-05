Klinikum Selb: Zugang über Notaufnahme ab sofort nicht mehr möglich

Der Haupteingang zum Klinikum in Selb befindet sich eigentlich in der Weißenbacher Straße. Wegen der Lage des Parkplatzes gehen die meisten Menschen aber über die Liegenschaft bzw. die Notaufnahme ins Haus. Das Klinikum bittet Patienten und Besucher jetzt aber, den Haupteingang und den Seiteneingang zu nutzen. Am Seiteneingang, also dem bisherigen „Besuchereingang“, befinden sich nun auch die neue Information und die Patientenannahme. Der Zugang über die Notaufnahme ist ab sofort nicht mehr möglich, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. In den nächsten Tagen folgen noch entsprechende Hinweisschilder

Die neu geschaffene Information ist von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr besetzt und bietet den Patienten und Besuchern des Klinikums Fichtelgebirge eine erste Anlaufstelle für Auskünfte und Anliegen. Die vier Teilzeit-Mitarbeiterinnen der Information sind bestens informiert und beantworten gerne die Fragen der Patienten und Besucher.