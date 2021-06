Klinikum Selb: Ab Herbst wieder im Normalbetrieb

Krankenhäuser müssen nicht erst seit Corona genau auf ihre Zahlen achten und sind angehalten, wirtschaftlich zu arbeiten. Die Selber sorgen sich daher, dass auch ihr Klinikum irgendwann Sparmaßnahmen zum Opfer fällt. Angeheizt wurde die Diskussion auch dadurch, dass das Klinikum während der Pandemie hauptsächlich zur Behandlung von Coronapatienten zur Verfügung stand und die Notaufnahme und Chirurgie komplett nach Marktredwitz verlegt wurden.

Der Aufsichtsrat hat dazu jetzt eine Entscheidung getroffen: Ab Oktober soll wieder Normalbetrieb am Klinikum in Selb herrschen. Der Corona Status ist dann aufgehoben, Chirurgie und Notaufnahme sind dann zurück in Selb. Sollten die Infektionszahlen wieder deutlich steigen und damit mehr Corona-Patienten in die Krankenhäuser müssen, dann sind beide Häuser des Klinikums Fichtelgebirge zuständig.