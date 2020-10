Klinikum Selb: 7203 Menschen unterschreiben Petition

Das ist eine große Resonanz aus der Region für die Region: Über 7000 Menschen haben eine kürzlich ins Leben gerufene Petition unterschrieben. Diese setzt sich dafür ein, dass das Haus Selb des Klinikums Fichtelgebirge nach dem Ende der Allgemeinverfügung wieder seine Corona-bedingt ausgelagerten Abteilungen erhält. Diese befinden sich momentan im Haus Marktredwitz. Jetzt hat Christian Pich die vielen Unterschriften dem Wunsiedler Landrat Peter Berek als Aufsichtsratsvorsitzender vorbeigebracht:

so Berek. Wie es genau mit den Abteilungen weitergeht, darüber muss der Aufsichtsrat nun entscheiden. Am 26. Oktober wird er in seiner nächsten Sitzung darüber sprechen.