Klinikum Naila: Schüsse aus Patientenzimmer

Ein Krankenhaus ist eigentlich ein Ort, an dem Patienten zur Ruhe kommen sollen, um sich auszukurieren. Im Klinikum Naila haben am Abend allerdings Schüsse für einen Schrecken gesorgt. Mitarbeiter haben die Schüsse gegen 20.15 Uhr aus einem Zimmer in der chirurgischen Abteilung gehört. Eine Krankenschwester hat daraufhin die Tür des Zimmers geöffnet. Als sie die Waffe gesehen hat, hat sie die Tür wieder geschlossen. Mehrere Polizeistreifen sind daraufhin zum Einsatzort geeilt. Den Beamten ist es gelungen, die Schusswaffe zu sichern und den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Patienten und Personal sind bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt geblieben. Weil drei Schwestern allerdings einen Schock erlitten haben, mussten sie psychologisch betreut werden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen aufgenommen.