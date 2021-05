Aus alt mach neu – so ist es auch in der Klinik Münchberg. Im Rahmen der Erweiterung des Klinikums kommt in diesen letzten Mai-Tagen das ehemalige Schwesternwohnheim weg.

Auf der Fläche soll dann ein Funktionsgebäude und ein Verwaltungsbau entstehen. Im Gebäude des alten Schwesternwohnheimes waren zuletzt Teile der Klinikverwaltung und Personalräume untergebracht. Der Abbruch soll voraussichtlich drei Wochen dauern.