Klinikum Fichtelgebirge: Zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet

In dieser Woche hat Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, die Testkapazitäten in Bayern auszubauen, um rechtzeitig auf positive Corona-Fälle reagieren zu können. Damit treten automatisch auch zufällig positive Ergebnisse auf. So ist das auch im Klinikum Fichtelgebirge gewesen. Wie der Landkreis Wunsiedel und das Klinikum auf Nachfrage mitteilen ist ein entlassener, negativ getesteter und symptomfreier Patient im Nachhinein positiv getestet worden. Daraufhin hat das Gesundheitsamt alle Mitarbeiter, die mit dem Patienten in Kontakt waren, testen lassen. Ergebnis sind zwei positive Tests gewesen. Die entsprechenden Mitarbeiter haben sich sofort in Quarantäne begeben. Die Infektionskette ist also direkt unterbrochen.