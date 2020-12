Klinikum Fichtelgebirge: Sportmedizin und Gelenkchirurgie in Marktredwitz

Wenn es Probleme an der Schulter oder am Knie gibt, muss sich das meist ein Facharzt anschauen. Am Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz ist der jetzt direkt vor Ort. In die Klinik für Unfallchirurgie ist jetzt die neue Abteilung „Sportmedizin und rekonstruktive Gelenkchirurgie“ integriert. Dr. Markus-Johannes Rueth ist in Tirschenreuth geboren und ist besonders auf die Behandlung von Kniescheiben spezialisiert. Dieses Angebot will er noch weiter in der Region ausbauen. Ab dem neuen Jahr will sich Rueth auch im Medizinischen Versorgungszentrum Fichtelgebirge einbringen und damit allen Sportlern, die Probleme haben, zur Verfügung stehen.