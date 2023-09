Klinikum Fichtelgebirge: Selber Notaufnahme & Stationen gehen nach Marktredwitz

Noch vor der geplanten Klinikreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt sich ein kommunales Krankenhaus in der Region neu auf: Das Klinikum Fichtelgebirge mit den Häusern in Selb und Marktredwitz. Das reagiert nun auf die hohen Defizite durch steigende Kosten: In Selb fallen die Notaufnahme, Chirurgie und alle Stationen weg. Diese Bereiche gehen allesamt nach Marktredwitz. Übrig bleibt in Selb eine Art medizinisches Versorgungszentrum, wo ambulante OPs möglich sind. Das haben die Verantwortlichen heute bei einem Termin im Landratsamt Wunsiedel bekanntgegeben. Die Umstrukturierung soll jetzt Schritt für Schritt passieren.

Kündigungen soll es offenbar nicht geben; das Selber Klinikpersonal kann in Marktredwitz weiterarbeiten.