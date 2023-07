Klinikum Fichtelgebirge: Romy ist das 200. Baby in diesem Jahr

Vor der Pandemie ist es keine Seltenheit gewesen, dass das Klinikum Fichtelgebirge die Zahl von 500 Geburten geknackt hat. In diesem Jahr ist es wieder auf dem Weg dahin. Das Klinikum verzeichnete zuletzt steigende Geburtszahlen. In Juni hat bereits Baby Nummer 200 das Licht der Welt erblickt. Das kleine Mädchen heißt Romy und lebt mit ihren Eltern und ihrer großen Schwester künftig in Fuchsmühl. Besonders beliebt im Klinikum in Marktredwitz ist das Familienzimmer. Damit ist es auf dem besten Weg zum babyfreundlichen Krankenhaus.