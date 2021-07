Klinikum Fichtelgebirge: Paul Jan ist das 300. Baby

Im Klinikum Fichtelgebirge hat das 300. Baby des Jahres das Licht der Welt erblickt. Paul Jan ist am 24. Juli geboren. Sein Papa Benjamin durfte bei der Geburt mit den in den Kreißsaal zu Mama Jessica. Wie Chefärztin Maria Dietrich mitteilt, ist das auch trotz Pandemie möglich – egal ob als Unterstützung bei einer natürlichen Geburt oder bei einem Kaiserschnitt. In diesem Jahr werden voraussichtlich mehr Babys im Klinikum geboren. Das 300. Baby wurde im letzten Jahr erst Mitte August geboren.