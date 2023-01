Klinikum Fichtelgebirge: Noch freie Stipendienplätze für Medizinstudierende

Ohne einen sehr guten Schnitt im Abitur ist es gar nicht so einfach einen Studienplatz im Fach Medizin zu bekommen. Das Klinikum Fichtelgebirge bietet jungen Menschen daher unterschiedliche Möglichkeiten an. Mit einem bestimmten Förderprogramm („Studieren in Rijeka“) können pro Jahr bis zu drei Personen ohne Mindestnote (Numerus Clausus) und Wartezeit in Kroatien Medizin studieren. Das Studium wird in Deutschland anerkannt. Für Abiturienten oder bereits eingeschriebene Studierende gibt es zudem das Programm „Klinikstudent“, das die Studierenden finanziell unterstützt. Für beide Programme gibt es noch freie Plätze, genauso wie für das Stipendium der Gesundheitsregion plus im Landkreis Wunsiedel. Ziel ist es, junge Menschen davon zu überzeugen, nach dem Studium im Fichtelgebirge zu praktizieren.

Aktuell sind an den beiden Standorten zwei Assistenzärztinnen und -ärzte beschäftigt, die über das Förderprogramm zum Klinikum gekommen sind.