Klinikum Fichtelgebirge: Noch freie Ausbildungsplätze für Pflegefachhelfer

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind dringend auf helfende Hände und qualifiziertes Personal angewiesen. Ein schneller Einstieg in den Beruf wäre eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer. Darauf weist das Klinikum Fichtelgebirge in einer aktuellen Mitteilung hin. Sie dauert nur ein Jahr und endet mit einer staatlichen Prüfung. Das Klinikum hat momentan noch einige freie Ausbildungsplätze. Die Ausbildung richtet sich an Neu- und Quereinsteiger, aber auch an Personen, denen die sprachlichen Voraussetzungen für die dreijährige Ausbildung fehlen. Sie eignet sich aber auch für den Wiedereinstieg nach Kinderpflegezeiten oder Familienarbeit. Voraussetzung ist, dass die Bewerber das 16. Lebensjahr vollendet haben und mindestens über einen Mittelschul- bzw. Hauptschulabschluss verfügen.

Die Bewerbung ist unkompliziert per E-Mail an „ pflegefachhelferschule@klinikum-fichtelgebirge.de “möglich. Der Bewerbungsprozess sieht dann noch ein persönliches Gespräch und eventuell ein Kurzpraktikum am Klinikum Fichtelgebirge vor, bevor die Ausbildung im September 2022 startet.