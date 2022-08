Klinikum Fichtelgebirge: Neuer Orthopäde und Wirbelsäulenchirurg in Marktredwitz

Das Klinikum Fichtelgebirge hat Verstärkung für die Orthopädie und Unfallchirurgie bekommen. Prof. Dr. Achim Benditz hat bereits Anfang Juli seinen Dienst in Marktredwitz aufgenommen, heißt es nun in einer Pressemitteilung. In der Focus-Ärzteliste wurde er in den Jahren 2021 und 2022 als Top-Mediziner im Bereich Wirbelsäulenchirurgie ausgezeichnet. Nachdem seine Großeltern aus Marktredwitz stammen, freue er sich, zu seinen familiären Wurzeln zurückzukehren. Benditz selbst stammt aus der Nähe von Erlangen und hat sein Studium an der Universität Regensburg absolviert. Nach seiner Zeit als Assistenzarzt wechselte er an die orthopädische Klinik der Uni Regensburg nach Bad Abbach. Benditz ist seit dem 1. Juli auch im MVZ Fichtelgebirge in Marktredwitz tätig.