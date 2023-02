Klinikum Fichtelgebirge: Neuer Chefarzt für die Radiologie

Seit Oktober ist er im Amt: Das Klinikum Fichtelgebirge mit Häusern in Marktredwitz und Selb stellt nun den neuen Chefarzt für die Radiologie vor. Der gebürtige Torgauer Helgo Bauer hat bisher auf verschiedenen Stationen in verschiedenen Bundesländern gearbeitet und sich vom Assistenzarzt zum Chefarzt entwickelt. Zuletzt hat er beim SRH Zentralklinikum in Suhl gearbeitet.

Im Fichtelgebirge übernimmt er nun eine lange vakante Stelle, schreibt das Klinikum. Er freue sich darauf die Abteilung im Fichtelgebirge zu entwickeln und zu gestalten. Seine Frau Lena Bauer ist ihm im Januar als Radiologin ins Klinikum Fichtelgebirge gefolgt.