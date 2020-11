Klinikum Fichtelgebirge: Neue Infos am Mittag

Mit den Coronazahlen in Deutschland steigt auch die Zahl an Menschen, die wegen des Virus auf die Intensivstation müssen. Bei uns in der Region ist zum Beispiel das Haus Selb des Klinikums Fichtelgebirge speziell für diese Corona-Fälle da. Alle anderen Bereiche sind in das Haus Marktredwitz verlegt. Das stößt aber auch auf Kritik. Viele Selber befürchten, dass es den Weg für eine langfristige Schließung des Hauses ebnet. Vom Wunsiedler Landrat Peter Berek gibt es aber die Garantie, dass Selb nach der Corona-Krise alle Bereiche zurückbekommt. Heute trifft sich erneut der Aufsichtsrat des Klinikums Fichtelgebirge. Im Anschluss an die Sitzung berichten wir über die Ergebnisse.