Klinikum Fichtelgebirge: Haus Selb bekommt Chirurgie zurück

Wer in Selb einen dringenden Notfall hat, kann sich seit einigen Monaten nicht mehr einfach dort im Krankenhaus behandeln lassen. Die Notaufnahme und die Chirurgie sind nämlich ins Haus Marktredwitz ausgelagert. Im Klinikum in Selb werden momentan nur Corona-Patienten behandelt. Das soll sich aber wieder ändern. Der Aufsichtsrat hat heute entschieden, dass die ausgelagerten Abteilungen ab Oktober wieder nach Selb zurückkehren. Um das Angebot auszuweiten, wird zusätzliches Personal gesucht. Alexander Meyer, Geschäftsführer des Klinikums Fichtelgebirge:

Mit der Hilfe von Kooperationspartnern sollen weitere Projekte verwirklicht werden. Es ist eine neue Abteilung für Akut-Geriatrie in Selb geplant, und eine kardiologische Abteilung in Marktredwitz. Auch die Lehre soll am Klinikum Fichtelgebirge ausgebaut werden.