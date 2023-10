Klinikum Fichtelgebirge: Förderung zugesagt

Über die Krankenhausreform in Deutschland wird seit Monaten debattiert. Dass es mit einigen Krankenhäusern auch in Oberfranken nicht zum Besten steht, zeigt sich an millionenschweren Defiziten. So soll das Klinikum in Selb in den kommenden Monaten zum größeren Ärztehaus umfunktioniert werden. Und es zeigt sich am Klinikverbund Regiomed in Lichtenfels und Coburg, der sich wieder trennt. Und es gibt eine Dauerdebatte um eine Privatisierung des Bayreuther Krankenhauses. Der Grund für all das: Die Angst vor einer Insolvenz.Zumindest für das Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz hat der bayerische Gesundheitsminister jetzt seine Unterstützung bei einer Restrukturierung zugesagt. Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel hatte angefragt. Klaus Holetschek sagt voraus, dass mit der Reform der Krankenhausfinanzierung des Bundes noch einiges in Bewegung geraten wird. In seiner Antwort an Schöffel heißt es, Bayern habe ein spezielles Förderprogramm für kleine Krankenhäuser aufgelegt, mit einem Volumen von insgesamt 100 Millionen Euro.