Klinikum Fichtelgebirge: Es bleibt beim Besuchsverbot

Trotz Lockdown ist noch keine richtige Besserung in Sicht: In der gesamten Euroherz-Region gibt es nach wie vor zu viele Corona-Neuinfektionen. Im Vogtland stoßen die Intensivstationen und Pflegeheime an ihre Grenzen. Aber auch der Landkreis Wunsiedel musste diese Woche mit neuen Hotspot-Regeln reagieren.

Deshalb bleibt es beim Besuchsverbot am Klinikum Fichtelgebirge in Selb und Marktredwitz, heißt es in einer Mitteilung. Das gilt für die Angehörigen von Stationspatienten. Es gibt aber Ausnahmen: Werdende Mütter müssen sich keine Sorgen machen, der Partner darf mit zur Entbindung. Besucht werden dürfen außerdem Palliativpatienten und alle, die länger als eine Woche im Krankenhaus bleiben müssen. Für Weihnachten arbeitet das Klinikum Fichtelgebirge an einer familienfreundlichen Lösung, heißt es weiter.