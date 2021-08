Klinikerweiterung Münchberg: Parkstraße einseitig gesperrt

Gerade wenn die Bevölkerung immer älter wird, ist es wichtig, dass die medizinische Versorgung gesichert ist. Auch bei uns auf dem Land. Der Landkreis Hof geht deshalb sein bisher größtes Bauprojekt an. Er lässt die Kliniken in Naila und Münchberg erweitern. In Münchberg hat der Ausbau ab heute (26.8.) auch Auswirkungen auf den Verkehr. Wegen der Bauarbeiten ist die Parkstraße Richtung Norden gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bushaltestelle bleibt bestehen. Der Landkreis weist aber darauf hin, dass Eltern dort nicht parken oder halten sollen, um den Verkehr nicht zu behindern.

(Archivbild)