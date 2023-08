Klinikerweiterung Münchberg: Landkreis übergibt Ausgleichsflächen

Seit dem vergangenen Jahr ist der Landkreis Hof dabei, die Klinik in Münchberg zu erweitern. In den Neubau sollen unter anderem der OP-Bereich und die Notaufnahme einziehen. Peter Wack, Klinikvorstand der Kliniken Hochfranken:

Für die Neugestaltung nutzt der Landkreis Hof auch Teile des Münchberger Stadtparks. Deswegen hat er an der Hinteren Höhe auf gut 13.000 Quadratmetern Ausgleichsflächen geschaffen. Dort gibt es jetzt Wege, Sitzflächen und Bepflanzungen. Am Nachmittag (16:30 Uhr) werden die Ausgleichsflächen offiziell an die Menschen in Münchberg übergeben.