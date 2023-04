Klinikerweiterung Münchberg: Baustart für Ausgleichsflächen auf der Hinteren Höhe

Um die medizinische Versorgung in der Region dauerhaft zu gewährleisten, erweitert der Landkreis Hof schon seit einiger Zeit die Klinik in Münchberg. Bei Baumaßnahmen steht mittlerweile aber auch immer der Klima- und Naturschutz im Fokus. Weil der Landkreis auch Teile des Münchberger Stadtparks für die Neugestaltung der Klinik nutzt, wird es Ausgleichsflächen geben. Die entstehen auf 13.000 Quadratmetern an der Hinteren Höhe. Dort findet ihr in Zukunft Wege, Sitzflächen und Bepflanzungen. Der Startschuss für die Arbeiten fällt um 9 Uhr.