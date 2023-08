Klinikerweiterung Münchberg: Ausgleichsfläche bietet Bürgern einen Mehrwert

Um die Gesundheitsversorgung vor Ort weiter sichern zu können, wird die Münchberger Klinik bereits seit dem vergangenen Jahr erweitert. Weil der Landkreis Hof für den Neubau auch Teile des Münchberger Stadtparks nutzt, wurde nun eine rund 13.000 Quadratmeter große Ausgleichsfläche an der Hinteren Höhe geschaffen.

…so der Münchberger Bürgermeister Christian Zuber. Zu Beginn der Woche wurde die Ausgleichsfläche offiziell an die Bürger der Stadt übergeben. In Zukunft könnten noch weitere Flächen dieser Art in Münchberg ihren Platz finden.